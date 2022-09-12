«Потолок протекает и сыпется, розетки держатся на скотче» 2 12.09.2022, 16:29

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Гомельчане в шоке от состояния местной больницы.

Гомельчанка удивилась условиям в городской больнице, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

- Отделение неврологии, 4-я больница в гомельской Костюковке. Я поступила сюда 7 числа и такого ужаса я не видела ещё нигде.

Вокруг плесень, все старинное, потолок протекает и сыпется на людей, протекают окна, розетки на скотче и так далее. Люди должны лежать на кроватях. которые списаны 100 лет назад, — описывает больницу женщина.

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