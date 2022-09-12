Эксперт объяснил, как освобождение Харьковской области изменит ситуацию на фронте 2 12.09.2022, 16:32

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Названа важная логистическая артерия для оккупантов.

В рамках контрнаступления на востоке украинской армии удалось заполучить большой количество вражеской техники, а также пополнить обменный фонд пленными оккупантами.

О ситуации в Харьковской области в эфире проекта FreeДом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, сообщает УНИАН.

«Это полноценное бегство (оккупантов). По количеству той техники, которую оставили российские подразделения, можно сказать, что происходило все хаотично. Особенно мы видим большое количество техники гусеничного типа, поскольку на ней неудобно бежать», - отметил он.

Также, по словам Коваленко, по количеству попавших в украинский плен оккупантов можно сказать, что некоторые подразделения побросали своих сослуживцев.

«Это было хаотическое отступление российских оккупантов из Харьковской области», - подчеркнул он.

Военный эксперт говорит, что захватчики бросили не менее 50 танков, более 100 единиц автомобильной техники колесного типа и т.д.

Коваленко объяснил также, что значит для РФ и ее армии потеря Харьковской области. По его словам, суть не в самом регионе, а в тех артериях, которые там размещены. Например, Купянск-Изюм - очень важная логистическая артерия для наступления оккупантов в направлении Словянска и Краматорска.

То есть теперь, по словам эксперта, у ВСУ появилась возможность зайти на территорию так называемых «республик» и освободить часть оккупированных населенных пунктов.

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