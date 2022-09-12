В Минске в один день можно будет сделать прививку от гриппа и «бустер» от коронавируса 1 12.09.2022, 16:43

В Беларуси подъем заболеваемости COVID-19.

В Минске с 1 октября стартует вакцинация от гриппа, причем привиться от этого заболевания и поставить «бустер» от ковида по желанию можно будет в один день, в том числе в выездных пунктах вакцинации. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.

Чиновница сообщила о подъеме заболеваемости коронавирусом:

— Штамм «омикрон», а также его подтипы — «ниндзя» и «кентавр» характеризуются более высокой контагиозностью. Но складывающаяся клиническая картина такова, что коронавирусная инфекция не является превалирующей в тяжести. Однако при этом она может вызывать отягощение имеющихся у пациентов хронических заболеваний.

Елена Богдан призвала вакцинироваться, чтобы защититься от тяжелого течения болезни.

— Вакцины от коронавируса в городе достаточно: это «Спутник» российского и белорусского производства, и «Спутник лайт», и вакцина китайского производства, — заявила она.

На сайте комитета по здравоохранению есть интерактивная карта, где можно выбрать любое учреждение здравоохранения или 39 пунктов вакцинации, которые находятся в общественных местах. Городские поликлиники также планируют организовывать выездную вакцинацию на предприятиях.

С 1 октября в Минске стартует вакцинация против гриппа, причем сделать бустерную прививку от коронавируса и прививку от гриппа можно будет в один день по согласию пациента. По словам Елены Богдан, вакцина от гриппа также появится в выездных пунктах.

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