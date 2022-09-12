Что белорусам стоит учитывать при сборе грибов? 12.09.2022, 16:57

1,064

Эксперты дали несколько полезных рекомендаций.

В Беларусь пришли дожди и в лес потянулись грибники. Эксперты дают свои рекомендации, как сделать процесс сбора грибов безопасным и избежать вреда для здоровья при их употреблении в пищу.

Почему и для кого грибы опасны?

Особенно опасно отравление грибами для людей, у которых слабый иммунитет, и для детей. Ведь у малышей еще нет нужных для переваривания такого тяжелого продукта ферментов. Поэтому обычно врачи не рекомендуют давать грибы детям в возрасте до 14 лет.

Чаще всего отравления грибами происходят из-за банального незнания неопытных грибников о том, что именно они собирают. Так, можно набрать в лесу незнакомые или ложные грибы. Отдельную опасность представляет сбор лесного урожая там, где грибы могут накопить соли тяжелых металлов или яды — обычно это грибницы вдоль дорог, в парках городов или там, где место роста гриба было обработано ядами или пестицидами, например в борьбе с вредителями.

Кому можно есть грибы?

Это трудноперевариваемый продукт, в его составе есть много хитина — клетчатки, которая не переваривается и при этом затрудняет доступ пищеварительных соков к другим веществам и продуктам в кишечнике. В связи с этим грибы можно употреблять в пищу абсолютно здоровым людям, у которых нет никаких болезней ЖКТ.

Перед приготовлением продукт нужно отварить минут 10, затем промыть и уже после готовить по привычным рецептам. Такая мера позволит снизить концентрацию токсичных веществ в грибах.

Что учитывать при сборе грибов?

Для предупреждения отравления грибами стоит соблюдать простые правила. Одно из основных: не знаешь — не бери. Стоит собирать только те варианты, которые знакомы хорошо и сомнений не вызывают.

Для сохранения свежести срезанных продуктов стоит использовать плетеные корзины. Кроме того, сбор грибов в пакеты или ведра может привести к быстрой порче, а также повреждению ножки, из-за чего распознать гриб окончательно и оценить его как съедобный или нет будет сложно. Грибы следует срезать с целой ножкой. А по приходе домой обязательна их обработка — оставлять на завтра, послезавтра или следующую неделю нельзя, потому что продукт скоропортящийся. При обработке грибы рассортировывают по видам, их также следует снова внимательно осмотреть, выкинув червивые, несъедобные и потенциально ядовитые, явно перезревшие, не имеющие ножек и дряблые.

Так как грибы — это белок, который портится без обработки быстро, их необходимо приготовить сразу же. Можно сделать икру, ассорти или просто закатать в банки.

Как предупредить отравление?

Нельзя изначально собирать старые грибы. Также не стоит пробовать их во время сбора. При приготовлении, особенно если речь идет про засолку или мариновку, не стоит использовать оцинкованную или глиняную с глазурью посуду. Хранить грибы в тепле также чревато, так как они относятся к скоропортящимся продуктам.

Как купить безопасные грибы?

Если вы в лес не ходок и даже близко не знаете, как собираются грибы, но при этом хотите купить их на рынке, стоит отказаться от приобретения сушеных, соленых, маринованных и консервированных грибов в местах несанкционированной торговли и у продавцов без соответствующих документов. Также не надо экспериментировать с покупкой грибных консервов, приготовленных в домашних условиях.

При покупке грибов в магазинах обязательно внимательно рассмотрите содержимое банки — они должны быть неиспорченными и не иметь дефектов. Если речь про упаковки картонные, то коробки должны быть целыми и негрязными, а также на них должна быть вся информация о продукте, сроках его годности и информация об условиях хранения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».