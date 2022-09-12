«Враг уже готов сдаваться, понимая бесперспективность содержания правобережья» 1 12.09.2022, 17:01

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На южном направлении началась новая динамика.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что враг уже понимает бесперспективность удержания правобережья

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо» .

«Разрушение российского фронта на Харьковщине повлекло за собой информационное влияние на группировку российских войск на других участках фронта и на Юге, где ВСУ давили противника подразделениями и огневой мощностью - это все привело к каскадному эффекту свертывания обороны РФ. Была уничтожена 810 отдельная бригада морской пехоты, которая держала южную оборону. Есть заявления, что враг уже готов сдаваться, понимая бесперспективность содержания правобережья», - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что началась новая динамика на южном направлении.

«Возможно, у нас появляются резервы сил, которые освобождаются от действий на Харьковщине и возможно, нам удастся усилить огневое давление на Юге. Потому что освобождение Юга для нас крайне важен экономический вопрос с учетом выходов в наши порты», - пояснил Згурец.

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