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«Враг уже готов сдаваться, понимая бесперспективность содержания правобережья»

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  • 12.09.2022, 17:01
  • 3,122
«Враг уже готов сдаваться, понимая бесперспективность содержания правобережья»

На южном направлении началась новая динамика.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что враг уже понимает бесперспективность удержания правобережья

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо» .

«Разрушение российского фронта на Харьковщине повлекло за собой информационное влияние на группировку российских войск на других участках фронта и на Юге, где ВСУ давили противника подразделениями и огневой мощностью - это все привело к каскадному эффекту свертывания обороны РФ. Была уничтожена 810 отдельная бригада морской пехоты, которая держала южную оборону. Есть заявления, что враг уже готов сдаваться, понимая бесперспективность содержания правобережья», - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что началась новая динамика на южном направлении.

«Возможно, у нас появляются резервы сил, которые освобождаются от действий на Харьковщине и возможно, нам удастся усилить огневое давление на Юге. Потому что освобождение Юга для нас крайне важен экономический вопрос с учетом выходов в наши порты», - пояснил Згурец. 

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