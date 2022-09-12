От Bayraktar до HIMARS: чем воюет украинская армия 2 12.09.2022, 17:18

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Украина за полгода войны почти полностью перешла на оружие и припасы стран НАТО.

Только США, главный поставщик, дали Украине оружия почти на 10$ млрд, британцы на $3 млрд. В начале вторжения украинская стратегия и противотанковые ракетные комплексы NLAW, зенитные Stinger и дроны Bayraktar помогли разбить россиян на подступах к Киеву и на севере. В течение весны стратегия огненного вала россиян привела к тяжелым потерям и медленному отступлению наших защитников на Донбассе. За последние полтора месяца благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS и другим, украинские защитники уничтожили десятки российских складов, командных пунктов и мосты через Днепр, чем снова переломили ход войны в нашу пользу. Украинское командование говорит, что требует гораздо больше оружия и запасов. Gazeta.ua оценила, что именно из оружия прибывало, и как повлияло на войну.

Шведские ПЗРК NLAW прекрасно себя показали в начале российского вторжения

Охота NLAW на российские колонны бронетехники

Западные союзники дали Украине большое количество переносных противотанковых средств, которые в начале вторжения сыграли ключевую роль в уничтожении российских танков и бронетранспортеров.

Киев в начале войны просил НАТО о бесполетной зоне над Украиной. Опасаясь, что это втянет Альянс в войну с Россией, просьбу отклонили. Но дали ракетные комплексы NLAW и Stinger, которые позволили устраивать бесполетные зоны вокруг оперативных баз и ключевых позиций, уничтожать российские колонны бронетехники.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB-2 показал себя очень эффективно на первом этапе войны

Война дронов – от Bayraktar до Phoenix Ghost

В начале войны Украина широко использовала турецкие боевые дроны Bayraktar TB-2, чтобы поражать длинные колонны российских войск и колонн снабжения. Однако они стали менее эффективны перед более плотной российской противовоздушной и радиоэлектронной обороной на востоке Украины.

Турецкая компания Baykar Makina построит завод по изготовлению этих дронов в Украине. Для этого уже купили земельный участок. На значительной части изготавливаемых моделей будут стоять компоненты украинского производства.

С начала войны США и союзники поставили сотни других беспилотников, в частности, определенное количество дронов-камикадзе Switchblade, которые несут бронебойные боеголовки и используют искусственный интеллект для отслеживания целей. Но они могут оставаться в воздухе всего около 40 мин.

Последний пакет помощи от США включает 700 дронов Phoenix Ghost, действенных против среднебронированных наземных целей. Они скоро должны прибыть к нам. Этот беспилотник может взлетать вертикально и летать более 6 часов, а также пригоден для ночного использования благодаря инфракрасным датчикам. Компактный, можно носить в рюкзаке.

Американская РСЗО HIMARS, которая преломила ход войны на последнем этапе

«HIMARS днем и ночью поражают российские цели»

HIMARS – высокомобильная артиллерийская ракетная система от американской компании Lockheed Martin. Установка несет шесть ракет. Также есть вариант с одной баллистической ракетой ATACMS. Украинская армия получила около 18 таких и только ракеты GMLRS с дальностью до 85 км. Принцип работы «бей и беги», пишет Associated Press.

Также получили примерно три аналогичных британских M270. Они помогли украинским войскам наносить точные точечные удары. Обе имеют большую точность и высокую скорострельность, по сравнению с советскими РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Торнадо», которыми до сих пор воюют Россия и Украина.

Установленные на грузовиках установки HIMARS запускают ракеты с GPS-наводкой. Расстояние в 80 км делает их недосягаемыми для большинства русских артиллерийских систем. Мобильные установки трудно обнаружить врагу. Они могут быстро менять позицию после выстрела во избежание авиаударов.

Украинские военные успешно используют их для поражения российских складов боеприпасов и горючего, необходимых для российской стратегии огненного вала.

«HIMARS почти не отдыхают ни днем, ни ночью. Их потенциал в Украине используют максимально. Результаты впечатляют – десятки уничтоженных важных российских целей», – говорит украинский военный эксперт Олег Жданов.

Власти США до сих пор удерживались от предоставления Украине ракет большей дальности ATACAMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км, что позволило бить в глубине контролируемой россиянами территории.

Американская М777 или «Три топора» по аналогу с советским портвейном «777». На вооружении ВСУ около 100 таких гаубиц

«Винегрет западной артиллерии»

Украина получила от США и других стран НАТО более 200 тяжелых артиллерийских систем 155 мм. Среди них – американские M777, французские CAESAR, немецкие PzH 2000, шведские Archer, польские Krab, словацкие Zuzana и несколько других самоходных артиллерийских систем большой дальности.

«Выигрываем много времени на то, чтобы занять огневую позицию, отстреляться и быстро уехать. Враг не успевает открыть ответный огонь. Меньше 1 мин от занятия огневой позиции до первого выстрела», – рассказывает изданию «Фокус» командир САУ Cezar Глеб.

Западные САУ имеют преимущества в скорости, дальности и точности перед более старыми советскими системами, которые есть в российских и украинских арсеналах. Но украинским экипажам нужно время, чтобы научиться ими управлять. Их широкий ассортимент создает очевидные логистические проблемы.

«Поражаем все возможные цели, без исключения – от переднего края до позиций в глубине. В какой последовательности выявляем, в такой и уничтожаем, в режиме нон-стоп. Приоритет - вражеская артиллерия, чтобы не мешала потом уничтожать пехоту, опорные пункты, районы сосредоточения», - рассказал «Фокусу» Герой Украины, полковник Роман Качур из 55-й отдельной бригады «Запорожская Сечь» о М777.

«Украина получила огромное количество артиллерийской техники, которая очень разная. Получился винегрет. Сложно заниматься техническим обслуживанием, обеспечением и логистикой», – говорит Майкл Кофман, эксперт по российским вооруженным силам и программный директор аналитического центра CNA.

Более серьезная проблема - количество западного оружия все еще мало для нужд Украины. Советник президента Михаил Подоляк заявил, что стране нужно не менее 1000 тяжелых гаубиц, 300 РСЗО, 500 танков и 2000 бронетранспортеров. Это гораздо больше, чем дал Запад.

«Западное оружие превосходит аналоги советских времен, но его количество мало, чтобы переломить ход войны», - говорит Жданов.

Британский БТР Mastiff

Союзники боятся давать танки

Украина просит Запад больше бронетехники, чтобы восполнить тяжелые боевые потери. Страна получила более 300 танков Т-72 советского производства из Польши и Чехии и использует их. Давно обещанные германские танки Leopard до сих пор не попали в Украину. Задержка вызывает гневную реакцию украинских чиновников и СМИ. Также Киев просит у США танки Abrams.

«Сейчас украинские защитники воюют на Т-72. Хотя их модернизировали, есть современные танки Leopard, французские AMX-56 Leclerc или американские Abrams. Вряд ли Украина может рассчитывать на Leclerc, но США могут дать Abrams – не последнюю версию, но боеспособные. Нам нужно больше оружия для окончательной победы над РФ», – говорит Жданов.

Украина получила несколько бронетранспортеров из США и нескольких союзников по НАТО - пестрый набор техники, которая не полностью компенсирует потери.

Например, получили британский БТР Mastiff – тяжелые броневики, предназначенные для перевозки пехоты на поле боя. Могут перевозить восемь солдат и два члена экипажа. Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч. Это вспомогательная машина, а не ударная единица. На башню можно ставить 50 мм пушку или 40 мм автоматический гранатомет. ВСУ имеет в арсенале несколько десятков таких. Бойцы проходили обучение в одной из соседних стран и уже воюют на них.

Или австралийский БТР Bushmaster. Основное назначение – транспортировка бойцов в район выполнения задания. Имеет усиленную защиту от мин.

Зенитная самоходная установка Gepard

Системы ПВО С-300, NASAMS и Gepard

США и другие союзники по НАТО предоставили Украине более 2000 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другое подобное оружие. Такие компактные системы эффективны против низколетящих боевых вертолетов и самолетов. Украинские войска использовали их в начале вторжения для причинения значительных потерь российским ВВС, ограничивая их возможности авиационной поддержки наземным войскам и замедляя темпы наступления россиян.

В то же время Украина просит Запад поставить системы ПВО средней и большой дальности, способные сбивать крылатые ракеты и высоколетящие самолеты, которыми Россия обстреливает украинские города и наносит большие жертвы среди гражданских.

Украина получила от Словакии несколько советских зенитно-ракетных комплексов дальнего действия С-300, похожие на те, которые длительное время использовали украинские военные.

США также обещали дать Украине две системы ПВО среднего радиуса действия NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрируемыми аэродинамическими целями на малых и средних высотах. В последнем пакете должны получить две такие системы.

Германия предоставила Украине 12 зенитных самоходных установок Gepard, предназначенных для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на расстояниях до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с. В общем, нам должны дать 30 единиц Gepard. Кроме того, за последние несколько дней поставлено 49 тыс. снарядов к ним и три бронированных ремонтно-эвакуационных машины.

Американская ЗРК NASAMS

Словацкие МиГи, украинские Сушки

С начала вторжения Украина просила западных союзников дать боевые самолеты, чтобы бросить вызов преимуществу России в воздухе. Однако США и другие не хотят давать истребители, опасаясь, что это спровоцирует эскалацию реакции Москвы, предупредившей НАТО, что поставки боевых самолетов могут быть равносильны присоединению к конфликту.

В марте Пентагон отклонил предложение Польши дать Украине их истребители МиГ-29 советского производства, сославшись на высокий риск эскалации войны между Россией и НАТО.

У Украины есть собственный парк самолетов, но неясно, сколько все еще могут летать. Издание The Military Balance и Flight Global в 2021 году давало разные данные по количеству авиации на вооружении украинских ВВС: 32-34 истребителей Су-27, 24-37 истребителей МиГ-29, 12-14 бомбардировщиков Су-24, 13-31 штурмовиков Су-25.

Ранее Словакия объявила о намерении передать Украине свой парк МиГ-29, поскольку ожидает поставок американских истребителей F-16, но никаких действий с тех пор не было.

Россия и безграничные советские запасы

Приблизительные данные о вооружении, которым располагала российская армия к началу этого года, есть в сборнике The Military Balance. Это наиболее полное исследование о 171 армии мира. Потери, понесенные РФ с начала вторжения, публикует ВСУ.

Так что примерно можно посчитать остатки российского оружия. Однако трудности возникают со старым советским вооружением, неизвестное количество которого лежит на складах, передает «Общественное».»

Россия выпустила по Украине более 3000 ракет по состоянию на середину июля, заявлял президент Владимир Зеленский. В начале войны Москва атаковала преимущественно высокоточными ракетами, но в июне запустила по Кременчугу и Одессе старые ракеты Х-22 и Х-32, предназначенные для поражения кораблей. Эксперты «Международного института стратегических исследований» считают, что это может свидетельствовать о том, что запасы новейшего оружия в России заканчиваются.

Украинский военный портал Defense Express посчитал, что до войны у Кремля было примерно 900 ракет типа «Искандер» и 500 «Калибр». По данным украинской разведки, россияне использовали 55-60% запасов этих высокоточных ракет, а также Х-101 и Х-555. Хотя запасы высокоточных ракет существенно снизились, на складах остаются тысячи старых советских ракет Х-22, Х-29, Х-31, Х-55, которые россияне могут использовать против Украины.

«Большинство этих ракет произведено в СССР, они неточные и больше напоминают терроризм, чтобы нанести удар по гражданским объектам, и убить мирных жителей, чтобы создать психологическое давление», – говорит директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

По данным The Military Balance, к началу 2022 года Россия имела 13 617 танков. 10 200 в резерве, 2927 стояли на вооружении, еще 330 на балансе береговых войск флота и 160 в воздушно-десантных войсках. Украинский генштаб заявляет о 1789 подбитых российских танках. То есть в России их еще очень много, хотя наши войска уничтожили в основном все новые модели.

«К концу прошлого месяца украинские войска уничтожили более 30% современных российских танков», - рассказывает военный эксперт Владислав Волошин. Эта тенденция касается и другого оружия.

«Большое количество новейшей техники потеряно. Россия расконсервирует старую, например танки 1950-1960 годов, системы «Град», которые были в первой линии в 1970-х», - говорит руководитель «Центра военно-правовых исследований» Александр Мусиенко.

По отчету The Military Balance 2022, на вооружении российских войск примерно 6000 артиллерийских установок, включая РСЗО, и Россия имеет огромные запасы артиллерийских установок на складах - более 22 тыс. Украинские военные заявляли об уничтожении примерно 1000 артиллерийских установок.

«Количество артиллерии у россиян значительно, но в результате большой интенсивности огня они потеряли много снарядов. Кроме того, потеряли многие снаряды на складах и определенное количество артиллерии, которую мы недавно сожгли системами HIMARS», - говорит Мусиенко.

После наложения санкций Россия столкнулась с проблемами возобновления собственного производства оружия, ведь оно зависит от импорта деталей. По словам Волошина, Россия сможет производить более старые системы. Например, «Грады», простейшую артиллерию, некоторые танки. Но запустить на полную мощность военно-промышленный комплекс и производить высокоточное оружие в таком количестве у них больше нет возможности.

Рассчитывать, что Россия отойдет с занятых украинских земель за неимением оружия, не стоит, говорят эксперты. По расчетам Мусиенко, учитывая ресурсы, РФ сможет вести активную фазу войны еще несколько месяцев. Оружие – не главная проблема.

«Им не хватает людей. У них возникли проблемы с подвозом боеприпасов, логистикой, не успевают ремонтировать технику. Если дальше будем уничтожать их склады, боеприпасы, то им хватит наступательной активности на месяц-полтора. Дальше будут брать паузу, чтобы наверстать, использовать более старую технику со складов», - объясняет Мусиенко.

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