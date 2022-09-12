Ликвидация Путина неизбежна 2 Анатолий Амелин

12.09.2022, 17:37

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Его будут добивать ногами и на всех углах кричать, что «были против».

Карлику конец.

В криминальных кругах, как и в стаях, все держится на сильном лидере. Он все решает и всем распоряжается... пока он не выдаст слабость. После чего отношение к нему сильно меняется. Его начинают презирать. К тому, кого презирают, уже нет страха и послушания. В лучшем случае его выгоняют – как в стаях. В худшем – убивают, как в криминальных кланах.

Что именно проиграл карлик?

– военную организацию (это уже всем очевидно);

– экономику (санкции откинули орду лет на 15 назад);

– поддержку элит (олигархи потеряли более $70 млрд, дома, яхты, загранпаспорта, а их дети не имеют возможности жить и учиться в Европе);

– страх и уважение военных (они все знают одного-единственного виновного в гибели более 60 тыс. русских солдат и сотнях тысяч раненых);

– роль, которую играла его страна в мире. Сегодня с ней нет желающих сидеть за одним столом (кроме тех, кому карлик лично платит за это);

– поддержку электората. Никакие симонян и соловьевы не заставят голосовать за неудачника, который прос**л в страну;

– уважение кого-либо в этом мире.

Так что для карлика счет пошел уже на недели.

P.S. Забыл главное. Инфантильная нация хочет благ чужими руками и не готова брать на себя ответственность. Поэтому ликвидация карлика и перекладывание на него всей ответственности за содеянное – неизбежно. Они считают, что это их вернет в развитый мир. Поэтому карлика будут добивать ногами и на всех углах будут кричать, что «были против»...

Но нет. Орду ждет развал и дерибан. А санкции будут сняты только после принятия плана компенсации Украине и украинцам ущерба.

Анатолий Амелин, Facebook

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