Украинские военные зашли в Святогорск
- 12.09.2022, 17:45
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Вокруг города продолжается зачистка от оккупантов.
Бойцы вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Новости Донбасса».
Издание отмечает, что информацию о вхождении ВСУ в Святогорск ему подтвердили источники среди украинских военных.
При этом в соцсетях уже обнародовали фото, на котором украинский флаг установили на здании горсовета Святогорска.