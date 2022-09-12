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Украинские военные зашли в Святогорск

  • 12.09.2022, 17:45
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Украинские военные зашли в Святогорск

Вокруг города продолжается зачистка от оккупантов.

Бойцы вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина  со ссылкой на «Новости Донбасса».

Издание отмечает, что информацию о вхождении ВСУ в Святогорск ему подтвердили источники среди украинских военных.

При этом в соцсетях уже обнародовали фото, на котором украинский флаг установили на здании горсовета Святогорска.

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