В Baykar показали, каким будет завод по производству Байрактаров в Украине 7 12.09.2022, 17:56

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Там будут собирать не только Bayraktar TB2.

Турецкая компания Baykar представила концепт завода по производству дронов, который планируется построить в Киевской области. Сайт Defense Express получил рендер будущего завода компании Baykar в Украине.

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар сообщил, что общая площадь центра Baykar в Украине будет более 30 000 кв. м, а количество украинских специалистов – инженеров и техников – должно составить более 300 человек.

В Украине будут собирать не только Bayraktar TB2, но и тяжелый беспилотник Akıncı, беспилотный истребитель Kızılelma, а также другую технику компании. БПЛА Akıncı будут использовать украинские двигатели МС-500 и АИ-450, в зависимости от выбора клиента, а Kızılelma будут комплектовать украинскими двигателями АИ-25.

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