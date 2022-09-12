В Минске таксист отказался везти сотрудниц СК 13 12.09.2022, 18:16

6,572

Таким образом он выразил свой протест.

ГУБОПиК задержал 37-летнего таксиста за то, что он отказался подвезти двух сотрудниц Следственного комитета. Об этом сообщает подконтрольный спецслужбам телеграм-канал.

При этом не объясняется, по какой статье Административного или Уголовного кодекса таксист был задержан и какой закон он нарушил, отказавшись подвозить сотрудниц СК.

«Узнав, что клиент – сотрудник правоохранительных органов, демонстративно разворачивался и уезжал. Отказывался предоставлять им услуги», – говорит на «покаянном» видео таксист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».