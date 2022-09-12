В Минске таксист отказался везти сотрудниц СК

В Минске таксист отказался везти сотрудниц СК13
- 12.09.2022, 18:16
- 6,572
Таким образом он выразил свой протест.
ГУБОПиК задержал 37-летнего таксиста за то, что он отказался подвезти двух сотрудниц Следственного комитета. Об этом сообщает подконтрольный спецслужбам телеграм-канал.
При этом не объясняется, по какой статье Административного или Уголовного кодекса таксист был задержан и какой закон он нарушил, отказавшись подвозить сотрудниц СК.
«Узнав, что клиент – сотрудник правоохранительных органов, демонстративно разворачивался и уезжал. Отказывался предоставлять им услуги», – говорит на «покаянном» видео таксист.