Украинские военные захватили плавающий зенитный комплекс «Оса» 1 12.09.2022, 18:23

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Фотофакт.

Украинские военные в ходе сентябрьского наступления захватили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса».

Об этом сообщает в Telegram СтратКом ВСУ.

Согласно опубликованной информации, ВСУ захватили не только саму пусковую установку, но и склад с ракетами для нее.

«Оса» – это советский зенитный ракетный комплекс, который предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. На конец 2007 года комплекс являлся наиболее многочисленным в России комплексом войсковой ПВО.

До начала полномасштабного вторжения в Украину, на вооружении РФ состояло около 400 таких машин. Ракеты ЗРК имеют дальность до 10 км и высоту от 10 до 5000 метров.

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