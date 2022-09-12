Украинские военные захватили плавающий зенитный комплекс «Оса»1
- 12.09.2022, 18:23
- 5,254
Фотофакт.
Украинские военные в ходе сентябрьского наступления захватили российский зенитно-ракетный комплекс «Оса».
Об этом сообщает в Telegram СтратКом ВСУ.
Согласно опубликованной информации, ВСУ захватили не только саму пусковую установку, но и склад с ракетами для нее.
«Оса» – это советский зенитный ракетный комплекс, который предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. На конец 2007 года комплекс являлся наиболее многочисленным в России комплексом войсковой ПВО.
До начала полномасштабного вторжения в Украину, на вооружении РФ состояло около 400 таких машин. Ракеты ЗРК имеют дальность до 10 км и высоту от 10 до 5000 метров.