В Минске в микрорайоне Уручье продается огромная жилая мансарда 12.09.2022, 18:50

Как она выглядит.

Огромная жилая мансарда с высотой потолка в некоторых местах на уровне четырех метров продается в Минске. Цена объекта не указана, о ней надо договариваться. «Зеркало» посмотрело, как выглядит эта недвижимость.

Недвижимость расположена в Уручье на улице Стариновской, в жилом комплексе «Ясный бор» — это симпатичные красные дома по правой стороне проспекта Независимости почти на выезде из Минска.

Квартира общей площадью почти 124 м2 расположена на шестом мансардном этаже пятиэтажного дома. Почти 98 «квадратов» занимает жилая площадь. Здесь две комнаты: 54 м2 занимает спальня, более 40 — гостиная.

Больший интерес вызывает интерьер спальни, он напоминает фрагмент древнего замка. При этом большое помещение практически пустое, выделяются лишь низкая кровать и камин.

В квартире есть два санузла, подсобное помещение почти в семь «квадратов», такая же большая гардеробная комната.

Жилье продается с мебелью и бытовой техникой.

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