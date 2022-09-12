закрыть
12 сентября 2022, понедельник, 20:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области

8
  • 12.09.2022, 18:58
  • 6,784
ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области

Освобождено очередное приграничное село.

Украинские военные освободили село Тернова на севере Харьковской области и вышли на границу с Россией.

Об этом сообщает в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«ВСУ освободили село Тернова Харьковской области и вышли на границу с Россией. 14-я отдельная механизированная бригада в Харьковской области дошла до границы с Российской Федерацией. В село Тернова заходила 6-я рота 14-й бригады», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня украинские военные установили украинский флаг в освобожденном Нововознесенском на юге. Этот населенный пункт находится на правом берегу Днепра, на севере Херсонской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин