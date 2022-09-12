ВСУ вышли на границу с РФ в Харьковской области 8 12.09.2022, 18:58

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Освобождено очередное приграничное село.

Украинские военные освободили село Тернова на севере Харьковской области и вышли на границу с Россией.

Об этом сообщает в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«ВСУ освободили село Тернова Харьковской области и вышли на границу с Россией. 14-я отдельная механизированная бригада в Харьковской области дошла до границы с Российской Федерацией. В село Тернова заходила 6-я рота 14-й бригады», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня украинские военные установили украинский флаг в освобожденном Нововознесенском на юге. Этот населенный пункт находится на правом берегу Днепра, на севере Херсонской области.

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