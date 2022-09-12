Появилось видео разгрома во второй лиге футбольного чемпионата Беларуси – 29:0

Появилось видео разгрома во второй лиге футбольного чемпионата Беларуси – 29:04
- 12.09.2022, 19:03
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Свидетелями этого события были 20 болельщиков.
Гомельская команда второй лиги «Бумпром» установила рекорд для футбольного чемпионата Беларуси. Она разгромила рогачевский «Днепр» со счетом 29:0 (11:0)! Свидетелями этого события были 20 болельщиков.
Директор победителей Кирилл Ященко говорит, что в лиге просто огромная разница в классе между командами, отчего и появляются такие числа на табло. Он считает, что для слабых команд следует сформировать третью лигу.