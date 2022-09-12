закрыть
12 сентября 2022, понедельник, 20:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появилось видео разгрома во второй лиге футбольного чемпионата Беларуси – 29:0

4
  • 12.09.2022, 19:03
  • 4,612
Появилось видео разгрома во второй лиге футбольного чемпионата Беларуси – 29:0

Свидетелями этого события были 20 болельщиков.

Гомельская команда второй лиги «Бумпром» установила рекорд для футбольного чемпионата Беларуси. Она разгромила рогачевский «Днепр» со счетом 29:0 (11:0)! Свидетелями этого события были 20 болельщиков.

Директор победителей Кирилл Ященко говорит, что в лиге просто огромная разница в классе между командами, отчего и появляются такие числа на табло. Он считает, что для слабых команд следует сформировать третью лигу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин