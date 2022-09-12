Индия отказалась покупать российскую нефть за рубли 2 12.09.2022, 19:26

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К переходу на торговлю в российских рублях не готовы ни импортеры, ни власти.

Попытка российских чиновников договориться с властями Индии о торговле в обход санкций и без использования традиционных мировых валют зашла в тупик.

Правительство Индии и компании не желают выполнять российское требование о переводе в рубли сделок по импорту нефти, сообщает Business Standard со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

После начала войны в Украине Индия более чем в 30 раз увеличила закупки российских баррелей, исправно забирая все сырье, от которого отказалась Европа. С 30 тысяч баррелей в сутки в январе поставки индийским НПЗ взлетели до 960 тысяч баррелей в июле, после чего начали снижаться, хотя и остались кратно выше, чем зимой (570 тысяч баррелей в день в конце августа).

Россия настаивает, чтобы в дальнейшем экспорт нефти в Индию оплачивался в рублях — по аналогии со схемой, на которую перешел «Газпром» в торговле газом с Китаем, говорят источники Business Standard. Платежи в обход мировой долларовой системы, по задумке российских чиновников, станут неуязвимы для санкций: ни американский, ни европейский банк не сможет их заблокировать через своих корсчета.

Но к переходу на торговлю в рублях не готовы ни импортеры, ни власти. «Пока мы осуществляем платежи в долларах. Рублевые платежи будут чрезвычайно сложны, потому что даже если мы захотим заплатить в российской валюте, (нужной для этого) ликвидности просто нет», — объясняет источник в нефтяной отрасли Индии.

По его словам, чтобы расплатиться рублями, все равно придется задействовать доллары — чтобы на них купить российскую валюту, причем за пределами Индии. Импортеры нефти подняли вопрос российских требований на уровне правительства, но и там не горят желанием переходить на рубль, пишет BS.

Проблемы возникли с банками, большинство из которых не желают открывать счета российским кредитным организациям, чтобы обеспечить транзакции в нацвалютах, сообщал Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Индийский ЦБ в июле ввел послабления в регулировании ностро-счетов, с помощью которых возможны операции в национальных валютах. Но банки не спешат пользоваться новыми нормами, чтобы обеспечивать торговлю с Россией, опасаясь, что это подведет их под вторичные санкции США, рассказал один из источников ET.

Ничего удивительного в этом нет: риски от торговли с Россией в обход санкций очевидны, а выгоды — нет, считает источник ET из числа банкиров. «Банки со значительным международным бизнесом сомневаются, а многие частные банки имеют листинг на американских биржах», — объясняет он.

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