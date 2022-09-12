Минобразования утвердило постановление о поступлении в вузы для победителей университетских олимпиад 12.09.2022, 19:33

Победители смогут поступить в вузы без экзаменов.

Победители университетских олимпиад, которые в Беларуси начнут проводить с нынешнего учебного года, смогут поступить в вузы без экзаменов. Об этом говорится в постановлении Минобразования от 12 августа 2022 года № 264, указано на Национальном правовом интернет-портале.

Участвовать в университетских олимпиадах будут 11-классники учреждений общего среднего образования. Состязание будет состоять из этапов, обязательно нужно пройти предварительный и заключительный. Участие в последнем — очное. Те, кто получит дипломы I, II, III степени, имеют право поступить в вуз без экзаменов.

В документе указано, что всего таким путем собираются зачислять до 15% абитуриентов от контрольных цифр приема на бюджет или платное обучение. Это касается всех специальностей дневной формы. Конкретное количество мест будут устанавливать в самом вузе и указывать в положении о проведении олимпиады.

До этого право на льготы имели победители некоторых международных олимпиад, а также областного, минского городского или республиканского этапов состязаний. Подростки, занявшие первое, второе или третье место, освобождались от вступительного экзамена или получали 100 баллов по первому профильному предмету (это не касалось нескольких специальностей, связанных с правоведением).Те, кто победил на состязаниях по второму профильному предмету, без вступительных могли попасть только на экономически востребованные специальности.

Напомним, такой способ поступить в вуз без экзаменов и ЦТ белорусские власти анонсировали в середине июля. Тогда глава Минобразования Андрей Иванец заявил, что это учреждению «во многом позволит сделать отбор наиболее талантливых, мотивированных ребят еще до окончания учебного года. А молодые люди в свою очередь сделают осознанный выбор без прихода на ЦТ».

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