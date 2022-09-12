Украинские воины устроили засаду на российских военных, бежавших из Балаклеи 3 12.09.2022, 19:40

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Видеофакт.

Украинские военные устроили удачную засаду в Харьковской области и уничтожили россиян, которые бежали на автомобиле из Балаклеи.

Об этом сообщает ССО ВСУ.

«Перемещение вражеского авто воины ССО Украины заметили во время проведения разведки. На машине была нанесена буква «О» - тактический знак одной из группировок российских войск в Украине», — говорится в сообщении.

Засаду устроить удалось быстро и в результате был поражен автомобиль россиян. Двух оккупантов ликвидировали на месте и рядом с телами воины нашли оружие и радиостанции.

«На принадлежность убитых оккупантов к подразделению, может указывать нарукавный шеврон 459-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона в/ч 83010», — заявили в ССО.

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