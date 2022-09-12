ВСУ зачистили весь северо-восток Харьковской области 4 12.09.2022, 19:48

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Граница взята под контроль.

Защитники Украины из ССО Азов Харьков и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освободили и зачистили северо-восток Харьковской области от поселка Веселое до Волчанска.

Об этом сообщается в Telegram ССО «Азов Харьков».

«Полная деоккупация районов Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взята под контроль государственная граница», — сказано в сообщении.

Бойцы добавили, что более подробная информация и видео будут позже.

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