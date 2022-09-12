ВСУ зачистили весь северо-восток Харьковской области

ВСУ зачистили весь северо-восток Харьковской области4
- 12.09.2022, 19:48
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Граница взята под контроль.
Защитники Украины из ССО Азов Харьков и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освободили и зачистили северо-восток Харьковской области от поселка Веселое до Волчанска.
Об этом сообщается в Telegram ССО «Азов Харьков».
«Полная деоккупация районов Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взята под контроль государственная граница», — сказано в сообщении.
Бойцы добавили, что более подробная информация и видео будут позже.