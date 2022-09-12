Зеленский: Украина не согласится ни на какие варианты «минских соглашений» 1 12.09.2022, 20:15

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Владимир Зеленский

«Минск» – это пустая бумажка для того, чтобы дать отдохнуть РФ перед следующим вторжением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на какие варианты «минских соглашений».

Об этом он сказал в интервью Фариду Закарии для CNN, отвечая на вопрос о продвижении украинских войск в Херсонской области и на востоке.

Зеленский подчеркнул, что украинцы стремятся деоккупировать территории своего государства.

«Главная цель деоккупации в том, что нельзя дать России продолжать ту самую оккупацию медленную, которую она начала в 2014 году», — сказал он.

Глава государства отметил, что не может сообщить детали операционных действий ВСУ на поле боя.

«Мы не будем стоять на месте. Мы будем потихоньку постоянно идти. Мы по-другому больше говорить с ними не будем. Как только мы останемся и будем стоять - я знаю, некоторые государства будут толкать нас к «Минскому процессу». Я хочу, чтобы мир понимал, — это разные вещи. Дипломатическое решение и «Минск»-2-3-5-10 — это разные вещи. «Минск» — это пустая бумажка для того, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением», — подчеркнул Зеленский.

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