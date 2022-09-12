Степан Латыпов в колонии глотал лезвие и резал вены 1 12.09.2022, 20:25

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Степан Латыпов

Политзаключенный протестовал против действий администрации.

Степан Латыпов в июле в знак протеста против действий администрации исправительной колонии № 22 глотал лезвие и резал вену на руке. Об этом сообщается на Instagram-странице, где публикуются сведения о политзаключенном.

Степан Латыпов таким образом протестовал против нарушения своих прав, в частности – блокировки переписки. Утверждается, что он делал попытки решить проблемы через контакт с заместителем начальника колонии, написав заявление о встрече с ним, но оно было проигнорировано.

«Степан проглотил лезвие в конце июля. Он сделал это, встав перед камерой наблюдения в ПКТ, и после запил лезвие чаем – чтобы сотрудники убедились, что он не симулирует, и были вынуждены отвезти его на обследование в больницу в Ивацевичах. Так он добился, чтобы его поступок бы зафиксирован в документах больницы. Через несколько часов Степана вернули в колонию. К счастью, лезвие не повредило пищевод и желудок», – утверждают близкие политзаключенного.

«Также в качестве протеста против незаконных действий администрации Степан порезал себе руку в области локтя. Порез получился довольно глубокий, накладывали несколько швов. Рана зажила без осложнений».

За эти поступки Степана наказали 17 сутками ШИЗО, которые он отсидел в августе. Переписка с ним до сих пор не наладилась.

Напомним, 16 августа 2021 года Степана Латыпова приговорили к 8,5 годам колонии в условиях усиленного режима и оштрафовали на 300 базовых величин. За пять месяцев в колонии политзаключенного помещали в ШИЗО в общей сложности на 49 суток. В середине мая Степана перевели в помещение камерного типа (ПКТ) на пять месяцев.

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