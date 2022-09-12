Кто в Беларуси может включить отопление раньше графика 1 12.09.2022, 20:40

2,952

Батареи могут стать теплыми по желанию, но не в каждом доме.

Включить отопление раньше графика в Беларуси могут владельцы автономных систем отопления, поскольку с 1 июня 2022 года изменился порядок оплаты за газ и был введен единый тариф.

Так, владельцы газовых котлов в любой момент могут начать отопительный сезон. Для них установлена единая годовая цена на природный газ — 19,77 копеек за кубический метр. Ранее эта категория потребителей газа платила зимой почти 15 копеек за куб, а летом — больше 54 копеек.

В домах с централизованным отоплением тепло начнут подавать, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд будет не выше +8 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».