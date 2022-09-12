Кто в Беларуси может включить отопление раньше графика

Кто в Беларуси может включить отопление раньше графика1
- 12.09.2022, 20:40
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Батареи могут стать теплыми по желанию, но не в каждом доме.
Включить отопление раньше графика в Беларуси могут владельцы автономных систем отопления, поскольку с 1 июня 2022 года изменился порядок оплаты за газ и был введен единый тариф.
Так, владельцы газовых котлов в любой момент могут начать отопительный сезон. Для них установлена единая годовая цена на природный газ — 19,77 копеек за кубический метр. Ранее эта категория потребителей газа платила зимой почти 15 копеек за куб, а летом — больше 54 копеек.
В домах с централизованным отоплением тепло начнут подавать, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд будет не выше +8 градусов.