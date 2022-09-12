В Грузии шахматы сделали обязательным школьным предметом в первом классе

В Грузии шахматы сделали обязательным школьным предметом в первом классе7
- 12.09.2022, 20:54
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В первый класс в Грузии в этом году пойдут около 55 700 детей.
Грузинские первоклассники с этого учебного года будут изучать шахматы как отдельный обязательный предмет.
Об этом сообщает «Новости-Грузия», приводя заявление Минобразования.
С нового учебного года, который начинается в Грузии 15 сентября, в программе первого класса шахматы появятся как обязательный предмет.
Совместно с Федерацией шахмат Грузии Минобразования в течение лета организовало подготовку для 4 тысяч преподавателей, которым поручат первых учеников. Курсы для них провели мастера и гроссмейстеры. Также подготовили необходимые учебные материалы.
Из сообщения ведомства не ясно, останутся ли шахматы частью школьной программы только для первого класса, или же нынешние первоклассники в следующем году продолжат занятия.
В первый класс в Грузии в этом году пойдут около 55 700 детей.