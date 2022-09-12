Врачи объяснили, почему школьники начинают болеть после первой недели учебы 2 12.09.2022, 21:18

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Медики также рассказали, что с этим делать.

К концу первой учебной недели у многих школьников появляется «синдром седьмого сентября»: у детей портится настроение, они жалуются на усталость и плохое самочувствие. Издание «Медицинский вестник» рассказывает, почему так получается и как помочь ребенку адаптироваться к занятиям.

После долгого летнего отдыха начало занятий может вызвать стресс, который негативно сказывается на состоянии иммунитета. Кроме того, ребенку, особенно первоклашке, сложно долго сидеть на уроках, а многие родители еще и записывают детей сразу во все кружки и секции с первых дней учебного года.

Процесс адаптации у школьников разных возрастов происходит по-разному: у малышей он может длиться около 2 месяцев, у ребят постарше — до месяца. Специалисты поясняют, что «синдром седьмого сентября» — это не симуляция, а своеобразный способ организма разгрузиться, причина лишний раз остаться дома и отдохнуть. Причем родители могут столкнуться не только с простудой или недомоганием, но и кишечными расстройствами и даже обострением хронических заболеваний у детей.

«Синдром седьмого сентября» может проявляться и другими признаками — подавленностью и вялостью, раздражительностью и невнимательностью, отказом от любимых игр и занятий, нежеланием ходить в школу и рассказывать о ней, сниженным аппетитом и плохим сном.

По мере привыкания к школьным нагрузкам силы восстанавливаются, и ребенок входит в привычный для него ритм. Но, чтобы ребенок легче адаптировался к школьным будням, следует четко придерживаться режима дня, лучше хотя бы за две недели до окончания каникул приучать ребенка к учебному графику.

Не стоит сразу же отдавать ребенка в всевозможные секции и кружки, ругать за плохую успеваемость или поведение. Вечером следует сводить ребенка на прогулку, а время пользования гаджетами сократить до максимум 30 минут в день. В рационе должно быть меньше сладкого и мучного и больше овощей, фруктов, орехов.

А главное — обеспечить ребенку поддержку, любовь и заботу, дать понять, что им будут гордиться независимо от школьных оценок.

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