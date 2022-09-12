Стало известно, зачем прилетал в Минск Киркоров 5 12.09.2022, 21:45

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Путинист пел в игорном клубе.

Прояснилось, зачем в Минск прилетал народный артист России Филипп Киркоров.

Вечером 10 сентября 2022 года Филипп неожиданно прилетел в белорусскую столицу — несколько фотокарточек, которые сделаны в национальном аэропорту «Минск-2», артист разместил у себя на странице в одной из соцсетей, пишет «КП».

В сторис аккаунта певицы Анны Трубецкой, обладательницы гран-при на «Славянском Базаре - 2022», промелькнуло непродолжительное видео.

Наиболее сведущие фанаты путинского холуя указывают, что певец специально прилетал в Минск, чтобы выступить в одном из игорных заведений, расположенных в самом центре белорусской столицы.

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