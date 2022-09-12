закрыть
12 сентября 2022, понедельник, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, зачем прилетал в Минск Киркоров

5
  • 12.09.2022, 21:45
  • 4,546
Стало известно, зачем прилетал в Минск Киркоров

Путинист пел в игорном клубе.

Прояснилось, зачем в Минск прилетал народный артист России Филипп Киркоров.

Вечером 10 сентября 2022 года Филипп неожиданно прилетел в белорусскую столицу — несколько фотокарточек, которые сделаны в национальном аэропорту «Минск-2», артист разместил у себя на странице в одной из соцсетей, пишет «КП».

В сторис аккаунта певицы Анны Трубецкой, обладательницы гран-при на «Славянском Базаре - 2022», промелькнуло непродолжительное видео.

Наиболее сведущие фанаты путинского холуя указывают, что певец специально прилетал в Минск, чтобы выступить в одном из игорных заведений, расположенных в самом центре белорусской столицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин