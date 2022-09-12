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Welt: ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ

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  • 12.09.2022, 22:12
  • 2,354
Welt: ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ

В ходе контрнаступления в плен попали тысячи россиян.

Украинские военные в ходе контрнаступления на востоке взяли в плен высокопоставленных российских офицеров.

Об этом сообщает Welt.

По информации издания, во время контрнаступления ВСУ российские оккупанты часто бросали свои танки, грузовики и тонны боеприпасов.

В Welt отмечают, что в ходе контрнаступательных действий украинскими военными был пополнен обменный фонд, а именно, тысячи россиян попали в плен, среди них также есть «высокопоставленные офицеры».

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