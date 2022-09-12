Возле соседней звезды ученые обнаружили две планеты, похожих на Землю 12.09.2022, 22:16

Одна из них может быть обитаемой.

Вокруг звезды LP 890−9, которая находится в 105 световых годах от нас, ученые обнаружили две скалистые экзопланеты, одна из которой находится в обитаемой зоне, пишет «Новое время».

Исследователям нужно будет провести дальнейшие наблюдения, чтобы подтвердить свои находки. Они предполагают, что недалеко от Солнца могут быть сразу несколько подобных миров.

Ученые обнаружили экзопланеты, которые вращаются вокруг звезды LP 890−9, наблюдая за ней с помощью космического телескопа TESS, предназначенного специально для поиска миров возле других звезд. Звезда, кстати, считается второй самой холодной из всех, что мы знаем до сих пор.

Во время изучения звезды, телескоп уловил слабые изменения света, исходящего от нее. Такие «мигания» обычно провоцируют экзопланеты, которые проходят между звездой и телескопом.

Дополнительные наблюдения с помощью телескопов консорциума SPECULOOS подтвердили, что ученые действительно наткнулись на экзопланету. Она получила название LP 890−9b.

Кроме того, команда обнаружила еще одну экзопланету (LP 890−9c), которую пропустил TESS.

Точно измерить массу экзопланет ученым не удалось, однако они смогли определить их максимально возможную массу и размеры.

LP 890−9b примерно в 1,32 раза больше Земли и обладает в 13 раз большей массой. Вокруг своей звезды она проходит за 2,7 дня.

LP 890−9c примерно в 1,37 раза больше Земли и весит как 25 Земель. Один обороот вокруг звезды она делает за 8,4 дня.

Ученые уверены — эти данные свидетельствуют о том, что они попали на редкого космического зверя — каменные планеты, которые также называют суперземлями. Это экзопланеты, которые больше Земли но меньше Нептуна, и при этом у них есть твердая поверхность.

Намного больше ученых заинтересовала планета LP 890−9c, которая находится на орбите, которая расположена примерно в той же зоне, как Земля по отношению к Солнцу. LP 890−9c проходит намного ближе к своей звезде, однако из-за того, что она более холодная, планета получает примерно такой же уровень излучение, как и Земля. Исследователи уверены, что это — один из наиболее пригодных для жизни внеземных миров.

Теперь ученые надеются, что когда-нибудь им удастся изучить экзопланету с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Он поможет определить, есть ли у LP 890−9c атмосфера, защищающая ее от звездного излучения, какой ее состав и пригодна ли экзопланета для жизни.

Даже если LP 890−9c непригодна для жизни, мы не так часто обнаруживаем каменистые экзопланеты. Поэтому ученые довольны даже тем фактом, что нам удалось найти такой мир.

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