Симоньян боится Гааги и уже призывает к революции в России 13 12.09.2022, 22:29

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Маргарита Симоньян

Пропагандистка вспомнила 1917 год и 1991-й.

На фоне великого отступления пропагандистка Маргарита Симоньян заговорила о революции в России.

Кремлевские топ-пропагандисты, годами создававшие негативный образ Украины и призывавшие к уничтожению Украины, не хотят разделить с Путиным ответственность за войну. Еще вчера кричавшие, что Киев не продержится и двух дней в войне против «второй армии мира», сегодня сменили тон и предупреждают о грядущей революции в самой России, пишет «Диалог».

Одна из одиозных пропагандисток Маргарита Симоньян, говоря понятным для россиян языком, стала одной из первых, кто переобулся в полете. Сначала она внезапно признала существование украинского языка и даже призвала изучать его. Теперь пропагандистка анонсировала повторение 1917 года:

«Очень хочется ответить им (Западу – ред.): не дождетесь, но, к сожалению, мы знаем, что за последние 100 лет дважды дождались: в 17-м году и 1991-м. И наша собственная история показывает, что у нас это возможно. Без всякой ядерной войны, без всякой с их стороны специальной или неспециальной военной операции. Мы можем довести страну до цугундера, до развала, до харакири, до отъедания самим себе рук и ног». Присутствовавший во время монолога Симоньян владелец вилл около озера Комо Соловьев согласно кивал после каждого слова «коллеги».

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