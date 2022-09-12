Жизнь в Беларуси стремительно дорожает 1 12.09.2022, 22:48

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Базовая инфляция в августе разогналась до 20,7% годовых.

Базовая инфляция, которая рассчитывается без учета сезонности, в августе разогналась до 20,7% годовых.

Об этом сообщает Нацбанк.

Месяцем ранее этот показатель был на уровне 20,1%. То есть если убрать поправку на сезонное снижение цен на некоторые овощи и фрукты, то инфляция продолжает разгоняться.

При этом в июне годовая базовая инфляция была на уровне 19%, уточняет регулятор.

Напомним, в августе инфляция, по данным Белстата, составила 17,9% к аналогичному месяцу прошлого года. При этом чиновники на этот год прогнозировали рост цен на уровне 6% (декабрь к декабрю).

Конкретно за январь-август товары и платные услуги в целом по стране, по официальной статистике, подорожали почти на 14%. При этом ситуация с инфляцией отличается по регионам. К примеру, продукты, алкоголь, безалкогольные напитки и сигареты за январь-август заметнее всего подорожали в Минской области — на 13,9%, а меньше всего — в Гомельской (на 11,1%).

Непродовольственные товары с декабря прошлого года больше всего подорожали в Минске — почти на 21%, а меньше всего — в Витебской области (на 14,9%). К примеру, цены на одежду заметнее всего прибавили в столице — на 10,5%, а меньше всего — в Минской области (на 4,5%).

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