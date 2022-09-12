На НТВ начали скандалить, обсуждая разгром россиян в Украине 11 12.09.2022, 23:01

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Пропагандисты и «эксперты» начинают задавать неудобные вопросы о поражении российской армии в Украине.

В эфире федеральных каналов России начинают задавать неудобные вопросы о поражении российской армии в Украине. После серии неудач и разгрома российской группировки в Харьковской области на федеральных каналах РФ заговорили о полном провале военного вторжения ВС РФ в Украину, пишет «Диалог».

На эфир подконтрольного Кремлю телеканала НТВ обратила внимание американская журналистка Джулия Дэвис, которая систематически ведет мониторинг пропаганды российского ТВ. На своей странице в социальной сети Twitter она опубликовала фрагмент видео, на котором российские эксперты политики и гости студии НТВ начинают скандалить и спорить друг с другом по итогам военных поражений российской армии в Украине.

Услышав неудобную правду о ситуации для РФ на украинских фронтах, ведущие начинают перебивать и навязывают свою точку зрения гостям студии. Однако подавить неудобные голоса не удается: присутствующие в студии задают вопрос о том, кто планировал операцию и предсказывал быстрый развал Украины? Те же самые люди, которые предсказывали крупный успех России, теперь, спустя 6 месяцев и поражения российской армии, делают новые оптимистичные прогнозы для Москвы. Один из гостей в студии задает вопрос, не обманывают ли россияне друг-друга, пытаясь скрыть реальную информацию.

«Эксперты на российском телевидении понимают, что их армия терпит неудачу, а их страна в беде. Они начинают играть в игру с обвинениями. Некоторые из них, наконец, понимают, что их геноцидальное отрицание украинской идентичности не работает в пользу России», — пишет Дэвис, комментируя видео.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn't working in Russia's favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 11, 2022

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