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На НТВ начали скандалить, обсуждая разгром россиян в Украине

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  • 12.09.2022, 23:01
  • 10,274
На НТВ начали скандалить, обсуждая разгром россиян в Украине

Пропагандисты и «эксперты» начинают задавать неудобные вопросы о поражении российской армии в Украине.

В эфире федеральных каналов России начинают задавать неудобные вопросы о поражении российской армии в Украине. После серии неудач и разгрома российской группировки в Харьковской области на федеральных каналах РФ заговорили о полном провале военного вторжения ВС РФ в Украину, пишет «Диалог».

На эфир подконтрольного Кремлю телеканала НТВ обратила внимание американская журналистка Джулия Дэвис, которая систематически ведет мониторинг пропаганды российского ТВ. На своей странице в социальной сети Twitter она опубликовала фрагмент видео, на котором российские эксперты политики и гости студии НТВ начинают скандалить и спорить друг с другом по итогам военных поражений российской армии в Украине.

Услышав неудобную правду о ситуации для РФ на украинских фронтах, ведущие начинают перебивать и навязывают свою точку зрения гостям студии. Однако подавить неудобные голоса не удается: присутствующие в студии задают вопрос о том, кто планировал операцию и предсказывал быстрый развал Украины? Те же самые люди, которые предсказывали крупный успех России, теперь, спустя 6 месяцев и поражения российской армии, делают новые оптимистичные прогнозы для Москвы. Один из гостей в студии задает вопрос, не обманывают ли россияне друг-друга, пытаясь скрыть реальную информацию.

«Эксперты на российском телевидении понимают, что их армия терпит неудачу, а их страна в беде. Они начинают играть в игру с обвинениями. Некоторые из них, наконец, понимают, что их геноцидальное отрицание украинской идентичности не работает в пользу России», — пишет Дэвис, комментируя видео.

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