Арестович: Минобороны Украины скромничает 1 12.09.2022, 23:18

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Алексей Арестович

Размер освобожденной территории может быть больше.

Украинские военные освободили большую территорию Украины, нежели сообщает Министерство обороны, так как ведомство заявляет о деоккупации только после проведения зачистки и стабилизационных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

«Если квадратный корень извлечь, то получается кусок территории примерно 77 на 77 километров. Огромная территория, и она (Маляр - ред.) еще скромничает, потому что мы как всегда объявляем освобожденными проверенные. Где полиция уже провела стабилизационные мероприятия», — сказал Арестович.

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