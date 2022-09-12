Арестович: Минобороны Украины скромничает

Арестович: Минобороны Украины скромничает1
- 12.09.2022, 23:18
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Размер освобожденной территории может быть больше.
Украинские военные освободили большую территорию Украины, нежели сообщает Министерство обороны, так как ведомство заявляет о деоккупации только после проведения зачистки и стабилизационных мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».
Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.
«Если квадратный корень извлечь, то получается кусок территории примерно 77 на 77 километров. Огромная территория, и она (Маляр - ред.) еще скромничает, потому что мы как всегда объявляем освобожденными проверенные. Где полиция уже провела стабилизационные мероприятия», — сказал Арестович.