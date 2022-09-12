CIT: Россияне потеряли сотни единиц техники во время контрнаступления ВСУ 12.09.2022, 23:55

В том числе по меньшей мере 40 танков.

В ходе стремительного отступления российских войск из Харьковской области, которое российское минобороны назвало «перегруппировкой» и «операцией по свертыванию», российская армия потеряла уничтоженными или брошенными сотни единиц военной техники. Такие данные опубликовала 11 сентября расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

На данный момент общее количество военной техники, потерянной Россией, еще не подсчитано. Но уже есть визуальные подтверждения, что «между Херсоном и Харьковом» Россия потеряла:

40 танков;

35 бронетранспортеров;

11 машин связи;

4 инженерные машины;

9 зенитно-ракетных комплексов;

50 боевых машин пехоты;

5 многоцелевых вездеходных боевых машин пехоты «Тигр»;

47 грузовиков и другой техники;

самолеты Су-34 и Су-25;

Отдельно отмечаются потерянные россиянами в Изюме:

самоходные гаубицы «Мста-С» и «Мста-СМ2»;

самоходная гаубица «Акация»;

танки Т-80У и Т-80БВ;

бронетранспортер БТР-82;

машина разминирования УР-77 (иногда используется и в наступлении).

Часть техники оккупанты бросили из-за невозможности организовать быстрый отход, так как отступление не планировалось, отметили аналитики.

«Для сравнения, это было бы так, как если бы 10-я горнострелковая дивизия США потеряла все машины или пушки, которой она владела, а затем соседняя бригада потеряла половину своего состава. Невозможно представить это как-то иначе, чем массовую, невиданную со времен Второй мировой войны (за такое короткое время) потерю российского оборудования, которая определенно превышает возможности России по восстановлению», – подчеркнули в CIT.

Фото и видео брошенной и уничтоженной российской техники постят в соцсетях украинские военные и OSINT-аналитики.

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