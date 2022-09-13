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Во Франции россияне избили двух украинок за прослушивание украинской музыки

  • 13.09.2022, 0:52
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Во Франции россияне избили двух украинок за прослушивание украинской музыки

Правоохранители уже начали расследование.

Во Франции россиянин избил двух украинок из Изюма Харьковской области. Правоохранители уже начали расследование.

Об этом сообщил вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк в Facebook, передает УНИАН.

«Вчера (11 сентября – ред.) в 22:30, в Рокбрюн-Кап-Мартен, две украинские девушки избили россияне за то, что они слушали украинскую музыку», - говорится в сообщении.

Местное издание Monaco-Matin сообщает, что Алина со своей мамой Еленой приехали во Францию 19 апреля, когда их родной город Изюм находился в русской оккупации.

По словам Алина, она с мамой гуляла по набережной и слушала украинскую музыку. В этот момент они встретили четырех мужчин.

«Один из мужчин побежал на нас. Он ударил меня в лицо. Я упала на землю, и он ударил меня. Он ударил мою мать три раза», – вспоминает пострадавшая девушка.

Пострадавших доставили в больницу. У Елены сломанный нос, а у Алины – боли в ногах и голове. Девушка уверенна, что нападавших был россиянин.

«Когда он заговорил, мы поняли», — отметила украинка.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook сообщил, что посольство Украины в Париже взяло инцидент на особый контроль.

«Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны», – подытожил дипломат.

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