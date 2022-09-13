Зеленский: Движение наших войск продолжается 13.09.2022, 1:28

Владимир Зеленский

ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории на востоке и юге Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала сентября уже освободили более 6 тыс. км² территории Украины – на востоке и на юге страны.

Об этом 12 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Движение наших войск продолжается», – добавил президент Украины.

В частности, Зеленский выразил благодарность восстановленной после тяжелых боев на востоке 57-й отдельной мотопехотной бригаде, которая «очень смело, очень уверенно продвигается вперед на южном направлении», 59-й отдельной мотопехотной бригаде – за «неуклонное движение вперед… несмотря на особенности открытой местности и артиллерию оккупантов», а также 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде – за освобождение нескольких населенных пунктов и «очень эффективные действия по нейтрализации активности врага».

«Ребята, вы настоящие герои!», – отметил президент Украины.

Отдельно Зеленский поблагодарил украинских военных 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады и 96-й Киевской зенитной ракетной бригады за девять сбитых ракет из 12-ти, выпущенных оккупантами по Украине вечером 11 сентября.

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