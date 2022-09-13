«Русские вдруг дико заорали и начали убегать»
- 13.09.2022, 2:41
Жители освобожденного поселка в Харьковской области рассказали об отступлении оккупантов.
Жители освобожденного поселка Зализничное Харьковской области рассказали о бегстве российских оккупантов под натиском ВСУ и военных преступлениях России.
В комментарии Sky News местный житель Дмитрий рассказал, что россияне были в поселке утром: «Затем в полдень они вдруг дико заорали и начали улепетывать на танках и бронемашинах».
Другой житель поселка Александр сказал CNN, что не ожидал, что освобождение будет таким быстрым: «Я пошел в магазин, а когда вернулся, все убегали. Русские проехали через кладбище, чтобы сбежать. Можете себе представить?».
Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что правоохранители почти в каждом селе фиксируют явные военные преступления россиян. Местная жительница Мария рассказала Sky News, что похоронила двух своих соседей, которых нашла застреленными в доме в первые дни после начала полномасштабного вторжения России.