«Русские вдруг дико заорали и начали убегать» 13.09.2022, 2:41

Жители освобожденного поселка в Харьковской области рассказали об отступлении оккупантов.

Жители освобожденного поселка Зализничное Харьковской области рассказали о бегстве российских оккупантов под натиском ВСУ и военных преступлениях России.

В комментарии Sky News местный житель Дмитрий рассказал, что россияне были в поселке утром: «Затем в полдень они вдруг дико заорали и начали улепетывать на танках и бронемашинах».

Другой житель поселка Александр сказал CNN, что не ожидал, что освобождение будет таким быстрым: «Я пошел в магазин, а когда вернулся, все убегали. Русские проехали через кладбище, чтобы сбежать. Можете себе представить?».

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что правоохранители почти в каждом селе фиксируют явные военные преступления россиян. Местная жительница Мария рассказала Sky News, что похоронила двух своих соседей, которых нашла застреленными в доме в первые дни после начала полномасштабного вторжения России.

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