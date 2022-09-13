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В Белгородской области губернатор призвал местное население эвакуироваться

  • 13.09.2022, 4:59
В Белгородской области губернатор призвал местное население эвакуироваться

Вячеслав Гладков запаниковал из-за наступления ВСУ.

Жителей российских сел Журавлевка и Нехотеевка, что в Белгородской области, призвали эвакуироваться из населенных пунктов.

Об этом сообщает в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что поехал туда, чтобы убедиться, какова ситуация на границе.

«Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, оставить свои дома», - отметил Гладков.

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