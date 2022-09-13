Пентагон: Значительная часть российских войск из Харьковской области сбежала в Россию 1 13.09.2022, 7:34

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Отступление было плохо организованным.

Значительная часть российских войск отошла из Харьковской области на территорию России. Отступление произошло под давлением Вооруженных сил Украины и было плохо организованным.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США, фамилия которого не называется. Чиновник подтвердил, что украинские войска взяли под контроль Купянск и Изюм.

«Российские войска в значительной степени уступили украинцам на северо-востоке Харьковской области. Многие российские войска возвращаются в Россию через границу», – цитирует издание представителя Пентагона.

Чиновник также сказал, что сообщения об оставленной российской технике после отступления армии РФ могут свидетельствовать о неорганизованном командовании и контроле со стороны России.

«Российские силы продолжают сосредотачивать усилия от Северска до Бахмута, и Бахмут продолжает оставаться центром, где российские силы пытаются завоевать позиции. Мы продолжаем наблюдать интенсивное применение артиллерии и авиаударов», – описал он ситуацию на Донбассе, как ее видят в Пентагоне.

При этом в Херсонской области на юге, по словам чиновника, США видят умышленные и выверенные операции украинцев, чтобы включать некоторое умеренное движение вперед.

Чиновник также сказал, что США продолжают наблюдать обстрелы вокруг Запорожской АЭС, на которой был остановлен последний реактор.

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