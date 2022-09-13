Премьер-министр Армении из-за обстрелов Азербайджана разбудил телефонным звонком Путина 13 13.09.2022, 7:38

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фото: kremlin.ru

Никол Пашинян решил пообщаться с российским президентом перед заседанием Совбеза Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на вторник 13 сентября позвонил президенту РФ Владимиру Путину и сообщил, что вооруженные силы Азербайджана совершили обстрел из артиллерийского и крупнокалиберного оружия, и назвал такие действия недопустимыми.

Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

Армянский лидер назвал действия азербайджанской армии провокационными и агрессивными, направленными в направлении суверенной территории Армении.

При этом он отметил важность адекватной реакции международного сообщества. Собеседники договорились поддерживать оперативную связь.

Как известно, Армения входит в Организацию договора коллективной безопасности, то есть нападение на эту страну предполагает реакцию других стран ОДКБ – Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Министерство обороны Азербайджана назвало информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

«Новость, распространившаяся в армянских СМИ и сегменте социальных сетей, о вторжении Азербайджана на территорию Армении не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

По информации Минобороны Азербайджана, азербайджанская армия применяет локальные контрмеры, нейтрализуя огневые точки.

Азербайджанские Telegram-каналы публикуют видео пожары на складах боеприпасов вооруженных сил Армении после нанесенных артиллерийских ударов.

Напомним, после полуночи во вторник, 13 сентября, подразделения вооруженных сил Азербайджана приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций по артиллерии и крупнокалиберным пушкам. Армения обвинила Азербайджан в массированной атаке, азербайджанская сторона назвала это ответом на диверсионные действия.

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