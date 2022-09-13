Российские войска могут попасть в «котел» на реке Оскол
- 13.09.2022, 7:56
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Взятие ВСУ Святогорска ставит оккупантов в «неприятную ситуацию».
Российским оккупантам в Харьковской области удалось зацепиться за естественный рубеж – реку Оскол в районе Изюма.
Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским оппозиционным журналистом и адвокатом Марком Фейгиным.
«К востоку от Изюма противник сумел зацепиться по природному рубежу на другом берегу реки. Основной урок этой войны – что оборона по природным рубежам «рулит». Несмотря на весь наш крутой бег, они стали по ту сторону реки и благополучно удерживают ее. Чего нельзя сказать о Купянске-Узловом», – заявил Арестович.
По словам советника Офиса президента Украины, в районе Купянска-Узлового (железнодорожный узел к югу от самого города Купянск) оккупантам не удалось зацепиться за естественный рубеж – Оскол.
Однако даже эти успехи для россиян ничего не означают, ведь продвижение ВСУ к Святогорску ставит оккупантов под Осколом «в неприятную ситуацию, которая неизвестно чем для них закончится».