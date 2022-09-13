Паника в Кремле: после сокрушительного поражения окружение Путина толкает его на последний шаг 6 13.09.2022, 8:02

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В околокремлевских кругах начался настоящий фестиваль истерии.

После сокрушительного разгрома российских подразделений на Харьковщине и последующего наступления ВСУ на юге, впервые за длительное время критика и проклятия в соцсетях посыпались лично в адрес Путина. Федеральные каналы не успевали «чистить» комментарии. А триггером, как ни странно, стали поздравления Путина в адрес короля Великобритании и праздничный салют в Москве на фоне сокрушительного поражения на войне.

Праворадикальное крыло российских пропагандистов требовало от Кремля честного ответа на вопрос, а что же произошло, призывая бить по энергетической инфраструктуре Украины и центрам принятия решений. На пропагандистских ток-шоу говорили, что пора «жестить». И после молниеносного освобождения ВСУ стратегически важных Изюма, Балаклеи и Купянска в Харьковской области, Путин пошел на дальнейшую террористическую эскалацию, ударив по энергетической инфраструктуре Украины.

Сейчас он перед выбором: либо заканчивать войну, что значит признать поражение, либо объявлять всеобщую мобилизацию, о чем уже заговорили в Госдуме. ТСН.ua проанализировал, что о контрнаступлении ВСУ говорят на Западе, какие последствия это будет иметь для режима Путина и к чему готовиться украинцам.

Реакция Запада

Похоже, что фейк об усталости от войны на Западе, так активно продвигавшейся российской пропагандой, развенчан. Все американские и европейские СМИ уже вторые сутки с восторгом пишут о молниеносном контрнаступлении ВСУ на Харьковщине, которое точно войдет в учебники по военному искусству.

«Самое быстрое продвижение Украины со времени изгнания российских войск из столицы (из-под Киева – ред.) в марте переломило ход шестимесячной войны, развеяв за считанные дни достижения Москвы в течение месяцев боев на востоке», — пишет Reuters.

Итальянская La Repubblica отмечает, что российский фронт в Харьковской области посыпался так, будто был сделан из папье-маше, и для российских солдат это унизительное поражение. Еще одна итальянская газета Corriere della Sera вышла на передовице со статьей «Киев атакует, россияне бегут».

С начала сентября, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украина вернула под свой контроль более 3 тыс. кв. м своей территории. И процесс продолжается. По словам руководителя пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталии Гуменюк, враг выходит на контакт с украинским командованием относительно начала переговоров о сдаче оружия.

Военные эксперты прогнозируют, что российским оккупантам угрожает каскадный обвал их обороны по всей линии фронта. После освобождения ВСУ Купянска, враг Донецкой области остался без главного канала логистики. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне готовятся отступать из Лисичанска и Северодонецка из-за полной деморализации. На юге силы врага (которых там насчитывается от 20 до 25 тыс.) из-за разбитых логистических узел и мостов оказались фактически в ловушке.

Планы Кремля устроить на оккупированных украинских территориях референдумы и захватить всю Донбасс до 15 сентября с треском провалились. Поле боя на востоке, как пишет CNN, перекроили через несколько дней.

«Для своего первоначального удара украинцы выбрали самое слабое место в российской обороне – территорию, контролируемую луганской милицией (CNN называет их «ополчением», хотя на самом деле это мобилизованные из оккупированных Россией украинских территорий – ред.) и подразделениями Росгвардии, которые находятся дальше. Они не могли сравниться с высокомобильной (на украинском – ред.) бронетехникой, которая быстро сделала артиллерию неактуальной», — пишет CNN.

В то же время, в отличие от других западных СМИ, CNN связывает успехи Украины на фронте с опасениями США, что рост инфляции и цен на энергоносители в Европе из-за закрытия Путиным газового вентиля могут ослабить поддержку Украины. Хотя вместо этого уважаемым журналистам из CNN нужно было возложить ответственность на Россию, которая действует как террорист не только в отношении Украины. Правда, в этой статье CNN приводились цитаты европейских чиновников, утверждавших, что российский энергетический шантаж наоборот делает ЕС более решительным.

Об опасениях официальных лиц Белого дома по поводу последствий энергетического кризиса в Европе написала и The Washington Post на фоне разговоров о введении так называемого «ценового потолка» на российские нефть и газ. Мол, Путин полностью запретит импорт своих энергоносителей еще до принятия Европой этого решения и начала работы нефтяного эмбарго в конце этого года.

«Однако на данный момент должностные лица Министерства финансов публично утверждают, что Путин не выполнит эту угрозу. Они также отмечают, что Европа планировала ввести полное эмбарго на российскую нефть, и что ограничение цены позволяет Кремлю продолжать поставлять на мировые. рынки свои энергоносители», — отмечает газета.

Наиболее оптимистичными в оценках являются британские СМИ. Хотя они предупреждают, что до окончания войны еще очень далеко, и победу праздновать рано. Однако нужно также сказать, что победы Украине были нужны и Западу, чтобы он увеличил свою военную поддержку Украины.

«Украина посылает миру сигнал, действительно верящий в победу в этой войне. Она уже использует достижения (на Харьковщине – ред.), чтобы призвать к большему количеству западного оружия. И наступление приходится на критический момент – как раз перед зимой, когда будет труднее воевать, а воля Запада будет тестироваться (в частности, энергетическим российским шантажом – ред.). Война еще далека от завершения. Но Украина снова демонстрирует миру свою способность удивлять и преодолевать трудности», — пишет BBC.

Путин(не) знает?

«Разгром Украиной российских войск в эти выходные создает новый вид политического вызова для Владимира Путина: это подрывает имидж компетентности и могущества, над созданием которого он работал два десятилетия», — пишет The New York Times.

Сокрушительное поражение на Харьковщине Минобороны РФ назвало «спланированной отвлекающей перегруппировкой». Хотя всем было ясно, что это разгром. Российские Telegram-каналы были переполнены яростью лично к Путину, обвиняемому в пышном праздновании Дня Москвы и поздравлении короля Великобритании.

«Очевидный крах российских войск вызвал шок в Москве. Лидер Чечни Рамзан Кадыров, отправивший своих бойцов в Украину, заявил, что если не произойдет немедленных изменений в поведении России по поводу вторжения, ему придется обратиться к руководству страны, чтобы объяснить им реальную ситуацию на месте», – описывает события The Washington Post.

Однако его заявления даже не перепостили главные кремлевские пропагандисты и не показали хотя бы в каком-нибудь сюжете на федеральных каналах. В понедельник, 12 сентября, он продолжал заявлять, что бросит на войну против Украины еще 10 тысяч своих бойцов. Хотя всем понятно, что это фейк, потому что каждый день эти цифры меняются от 3 до 10 тыс. солдат.

Противостояние российских силовиков уже сложно скрыть. Особенно между Кадыровым, Минобороны и Росгвардией, бойцов которой просто бросили на Харьковщине. Российская пропаганда в большом недельном новостном выпуске прямо признала потерю Харьковщины, назвав это «самой тяжелой неделей на фронте» с начала войны. Однако сюжеты были «сухие», без выводов или прогнозов. В политических ток-шоу, которые обычно выходят в эфир сразу после вечерних новостей, российские пропагандисты, относящие себя к праворадикальному крылу, не впервые открыто обратились в Кремль за ответами, которых мол ожидает народ.

Общая мобилизация и перевод российской экономики на военные рельсы именно к этому призывают праворадикальные российские пропагандисты. Впрочем, по вечерним ударам по украинским ТЭЦ в воскресенье можно судить, что Путин таки встал на сторону этих праворадикалов, призывавших с экранов пропагандистских ток-шоу «жестить». Мол, Россия воюет уже не против Украины, а против НАТО, поэтому нужно воевать так, как против НАТО.

Эксперты не склонны считать, что Путин прибегнет к тактическим ядерным ударам. Однако ракетные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры наглядно продемонстрировали, к чему украинцам нужно готовиться этой зимой. В понедельник, 12 сентября, спикер кремлевского военного преступника Дмитрий Песков заявил, что Путин знает о развитии событий на войне. Неожиданно со своими заявлениями в информпространстве появились заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и его начальник, секретарь Совбеза Николай Патрушев, заявив в унисон: "Цели специальной военной операции будут достигнуты».

Очень показательно, что Россия запустила свои ракеты по украинским ТЭЦ сразу после телефонного разговора Путина с Макроном и заявления Лаврова, что Кремль не против переговоров с Зеленским. Позже в воскресенье, 11 сентября, в эфир вышло интервью украинского президента CNN, где Зеленский заявил, что сейчас переговоры с Путиным невозможны. А еще позже в традиционном вечернем обращении к украинцам после ракетных ударов России по ТЭЦ, Зеленский сделал действительно блестящее обращение к россиянам:

«Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас».

К вечеру понедельника, 12 сентября, в российском сегменте Telegram-каналов стали появляться комментарии их «экспертов», мол, этими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре Украины Россия еще больше портит свой международный имидж (хотя какой имидж, его уже не осталось – ред. ), и еще больше подогревает ненависть украинцев к России.

Ну а тезис Зеленского «без вас» должен стать и лозунгом европейцев и американцев, очень переживающих, что энергетический шантаж России ослабит поддержку Киева. Пока Запад боится возможного инфляционного шока и роста тарифов, Украина каждый день теряет своих лучших людей. Но уверенность в победе только растет, чтобы «без вас».

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