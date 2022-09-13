Кадыров дерзко обратился к Путину из-за Украины
- 13.09.2022, 8:23
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В Кремле отреагировали.
Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует общаться с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он хотел пообщаться с руководством страны по поводу ситуации в Украине.
Об этом сообщает российский «Интерфакс».
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин с Кадыровым довольно часто общаются по различным вопросам.
«Пока в графике президента какого-то общения нет», - заявил Песков.
Стоит отметить, что Кадыров остался недоволен побегом российских оккупантов с фронта в Украине. В связи с этим он заявил о возвращении подразделений Чечни во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым на войну против Украины.