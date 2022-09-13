Азербайджан и Армения начали активные военные действия: в ход пошла тяжелая артиллерия

Азербайджан и Армения начали активные военные действия: в ход пошла тяжелая артиллерия7
- 13.09.2022, 8:26
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Есть погибшие.
Армения обвинила Азербайджан в массированной атаке, азербайджанская сторона назвала это ответом на диверсионные действия.
После полуночи во вторник, 13 сентября, подразделения вооруженных сил Азербайджана приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий.
Как сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении, обстрел ведется в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук. Отмечается, что азербайджанская армия также использует БПЛА.
В Минобороны Азербайджана утверждают, что диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами снабжения в разных направлениях.
«В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло сражение», — говорится в сообщении азербайджанского ведомства.
В Минобороны Азербайджана также отметили, что есть потери с обеих сторон.
Оборонное ведомство Азербайджана сообщило, что некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии были обстреляны подразделениями вооруженных сил Армении из разных видов оружия, в том числе из минометов. В результате повреждена военная инфраструктура.
Действия вооруженных сил Армении в Минобороны Азербайджана называют провокациями, которые несут военную угрозу суверенитету страны. «Принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и недопущения расширения масштабов военного конфликта», - сказано в сообщении.
В местных Telegram-каналах сообщают о применении азербайджанской армией ракетных систем залпового огня, публикуя соответствующее видео.
В армянских СМИ сообщают, что после начала боевых действий между Азербайджаном и Арменией, 102 российская военная база в Гюмри поднята по тревоге.
Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха в очередной раз обострился в начале августа этого года.