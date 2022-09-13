ВСУ уничтожили батарею российских минометов под Белгородом 7 13.09.2022, 8:34

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Из них регулярно проводился обстрел украинской территории.

Украинским военнослужащим удалось «обнулить» батарею минометов армии РФ недалеко от Белгорода. С 24 февраля жители Белгорода индифферентно наблюдают за тем, как их армия методично, несколько раз в день обстреливает ракетами мирный Харьков и пригороды. Недовольный ропот раздался, но быстро затих после того, как советские ракеты начали падать на сам Белгород.

ВСУ решили исправить ситуацию и уничтожили батарею минометов армии РФ. Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, три единицы 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» и три транспортных машины 2Ф510 были ликвидированы ударом беспилотника в районе дороги 14К-33 севернее населенного пункта Логачевка Белгородской области. Расстояние «работы» ВСУ – 2,6 км от государственной границы Украины.

«Батарея неоднократно обстреливала территорию Украины», - уточнил Цаплиенко.

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