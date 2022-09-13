Операция «Рыба»: как белорусы обманули мошенников, предлагающих «подработку» 13.09.2022, 8:46

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Занимательная история о крючке с наживкой.

На прошлой неделе белорусы подверглись массовой бомбардировке через мессенджеры. В коротком послании, зачастую написанном на белорусском языке, предлагалась подработка: деньги небольшие, но и делать почти ничего не нужно. Журналисты onliner.by не могли не откликнуться. Задача непростая: нужно было обмануть мошенников и забрать наживку.

Это продолжение истории Лены (да и тысяч других пострадавших, которые просто не дошли до редакции).

Девушки потеряли тысячи долларов. Но в истории всегда есть крючок с наживкой — так мошенники крадут кусочки вашего доверия и тупят бдительность.

Я решил, как тупая, но везучая рыба, съесть эту наживку и свалить.

В контактах проблем не было: в офисном окружении такое сообщение получил каждый пятый. Мне написал Джаред. Вот он и его сообщение — ответ на мою заинтересованность.

Потом Джаред начал подтупливать, и я написал сам еще по нескольким адресам — откликнулись Том и Генри. Отношения завязались с Томом (он «из Франции»). Генри я держал в легком интересе и для подстраховки, поэтому ему отвечал медленно. За это он меня отругал.

На мемас Генри не ответил. Не потому, что было не смешно, просто ребята могут принимать только написанный текст, который можно впихнуть в переводчик. А вот надписи на картинках, звуковые и takie soobs4ения — нет.

Над этим веселились несколько реальных человек, попавших в чат. Я провел в нем несколько часов.

«Ваша жена стара и должна быть заменена на более молодую»

Через несколько сообщений Генри, Том, Джаред (и кто угодно еще) кидают ссылку на телеграм-группу C Star. Некоторые попадающие туда люди сразу задают вопрос: «Что я здесь делаю?» Ну и обычно незаметно покидают компанию. Несмотря на массовый приток приглашений, которые раскидывают Том и компания, число участников группы не меняется, колеблясь в районе 450 человек. Большинство из них — один и тот же полуробот.

Группа появилась в последние дни августа и напоминает одновременно дневник Ли Вонг Янга и секту оптимистов. Каждый день по несколько раз под разными именами организаторы лохотрона вкидывают темы для разговоров. Это могут быть поздравления новым участникам, мотиваторы или агрессия в отношении сомневающихся. Делается это в максимально косноязычной форме. Одна из задач — привлечение новых людей, поэтому «боты» накидывают примерно такие ситуации:

Вот еще крючок:

Реальные люди среди этой фабрики роботов видны за версту. Боты их быстро подхватывают.

Дальше реальные люди или троллят и уходят/исключаются из группы…

…или начинают вести диалог. И это удивительно. Людям так хочется чуда, что они всерьез задумываются над реальностью происходящего в канале. Типа «мы вам, конечно, не верим, но как бы попробовать…» Одной из идей было собрать пул из тех, кто заработал свои 10—20 USDT, и купить одну лицензию на всех. «А там посмотрим»…

Если перед выходом из группы реальный человек вслух сомневается, на него накидывается стая ботов. Палитра их аргументов — на любой возраст.

Учитывая, что никаких сомнений в мошенничестве здесь быть не может, у нас была другая задача — попробовать заработать на C Star, не подвергая риску свои деньги.

Чего они хотят?!

Как это работает, понятно: ребята продают вам лицензию несуществующей компании с несуществующими делами через несуществующий кабинет. Но чтобы повысить доверие, сначала они дают вам возможность «заработать» у них двадцатку. Если удалось пробить брешь в мозгах реального человека, дальше ему продают лицензию за $150 (и это только старт!).

По легенде мошенников компания выглядит так:

«З моманту заснавання ў сакавіку 2015 года кампанія супрацоўнічае з такімі сацыяльнымі платформамі, як Facebook, YouTube і TikTok. За гэты час кампанія дапамагла ўплывовым асобам па ўсім свеце, а таксама знакамітасцям і карпаратыўным кампаніям дасягнуць неабходнай колькасці падпісчыкаў. Кампаніі плануюць на наступныя 20 і больш гадоў, паколькі попыт на заказы ад уплывовых асоб, а таксама вядомых асоб і карпаратыўных кампаній расце. Каб задаволіць попыт на заказы інтэрнэт-знакамітасцяў, знакамітасцяў і карпаратыўных кампаній і супрацоўнічаць з большай колькасцю партнёраў, 30 жніўня 2022 года кампанія стварыла даччыную кампанію Century Star Media».

Короче, компания C Star (ранее, здесь и далее — полная чушь!) занимается раскруткой блогеров, поэтому платит за лайки (по доллару!).

Новичкам дается испытательный период, когда можно оставить три лайка в сутки (оцените масштаб приложенного труда!), сделать скриншоты и получить за это 3 USDT (ввод и вывод денег происходит через криптовалюту). Еще два дня по 3 USDT плюс 1 криптодоллар за регистрацию — так получается равно 10 единиц. Это минимальный порог для попытки вывода денег. И наш план захвата.

Как уже давно принято, на эту хлипкую конструкцию, стоящую на наглости и глупой азартной жадности, навесили реферальную программу. Вот она, но изучать ее все равно смысла нет: все работает только до тех пор, пока не приходят новички с деньгами.

Самая легкая десятка в жизни

На «триале» можно провести неделю. Этого хватит, чтобы заработать 20 USDT, быстро вывести их и сбежать. Ввиду жалости ко времени ограничимся 10.

По приглашению от менеджера (в моем случае это Том) вы попадаете в кабинет.

В кабинете нелепой юзабилити все сделано минималистично и просто. При этом даже простые вещи из-за кривого перевода (кнопка перехода на страницу с заданием здесь называется «Прыжок») не совсем понятны. Но в чате каждый день появляются пошаговые инструкции по накоплению и выводу денег. С картинками становится яснее.

Нажимаем на «Задача» и видим поле с кнопками. На каждой под цифрой 1 USDT написано «Получить».

Кликаем три раза (больше трех мне пока нельзя). Переходим в следующее меню, где отображается статус взятых на себя обязательств. Кривая дата, ссылка на какой-то ролик с тортом (каждый день чередуется одна и та же группа ссылок). В качестве доказательства нужно приложить скрин подписки и оставленного лайка.

Около часа вашу работу принимает аудитор. Потом она появляется в меню «Готово», а на главной странице кабинета — сумма вашего дохода.

Саму работу я делал, как говорится, «на ********». Вместо скриншотов кидал фотки из статей и новостей Onlíner. Как и ожидалось, всем все равно: бизнес построен не на лайках.

Ценные единицы, подписанные как USDT, до некоторых пор являются просто рисунком на стене. Несмотря на регистрации и пароли, доступ к вашему кабинету есть у Тома-Генри-Джареда. Когда я заработал десятку, то «забыл» пароль от доступа к локальному кошельку — Том все быстро сделал сам, помогая перевести мои деньги на биржевой счет.

В итоге я перевел на криптобиржу 10 USDT. Точнее, я ввел адрес кошелька, и спустя пару часов деньги появились на биржевом аккаунте: мошенники делают переводы вручную, поэтому время может отличаться.

Если продолжать играть дальше, можно снять еще 10. Потому условный Том скажет: присоединяйся к моей команде за $150 или уходи. Что будет при продолжении? Читайте историю двух минчанок по первой ссылке из этого текста.

C Томом пришлось расстаться на минорной ноте. Ребята там не скандалят и ничем не угрожают. Поток наивных клиентов такой, что 10 USDT для них — как расходы на бензин, если мчишься к цели. Вот мудрость, которую приходится перечитывать.

Занудное замечание для всех фанатов пустых MLM

Вроде мелочь, но портит кайф: 10 USDT я не заработал — это со мной поделились украденным. Так богатеть кармически ущербно: ноль ведь так и останется нолем, если забирать деньги у уязвимых.

Я перевел 9,2 USDT (за вычетом комиссии) Лене — это крошки от ее пирога.

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