Украинские спецназовцы в ближнем бою уничтожили автомобиль с оккупантами 1 13.09.2022, 8:50

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На месте нашли шеврон 459-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский автомобиль вместе с российскими оккупантами.

Видео операции опубликовано в официальном Telegram-канале Сил специальных операций.

Во время разведки украинские воины заметили перемещение вражеского авто с тактическим знаком «О».

«Засаду на врага устроили быстро и провели удачно: авто поразили, когда оккупанты на скорости бежали к своим. Двое россиян в машине были уничтожены», - говорится в сообщении.

Спецназовцы нашли рядом с телами оружие, радиостанции, несколько нарукавных знаков и наклеек Вооруженных сил Российской Федерации.

«На принадлежность убитых оккупантов подразделения может указывать нарукавный шеврон 459-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона в/ч 83010. Пожар в авто усложнил его осмотр», - сообщили они.

Во время отхода группы, российская машина взорвалась и сгорела вместе с содержимым.

«Российские солдаты бежали с нашей земли, но остались в Украине навсегда», - отметили в ССО.

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