«С россиянами произошла какая-то беда у Лимана» 3 13.09.2022, 9:02

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фото: reuters

Стали известны новые детали о наступлении ВСУ в Донецкой области.

У украинской армии есть все шансы уничтожить корпус оккупантов в районе Лимана (Донецкая область). И тогда ВСУ откроется торный путь на Лисичанск и Северодонецк, что на Луганщине. Об этом в разговоре с российским оппозиционером и юристом Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Как сообщают россияне, у них произошла какая-то беда в районе Лимана. Они страдают и пишут об этом страшные вещи. Мол, Лиман едва держится. Если прочесть сепаратистские и российские сайты, то там у них незаметно подкралась беда. «Герои», бьющиеся под Осколом, попадают в очень неприятную ситуацию, которая неизвестно, чем для них закончится. Посмотрим, а что касается Лимана, то там интересная ситуация. Злые языки говорят, что ВСУ форсировали Северский Донец. Мы можем обсуждать то, что говорят оккупанты. А если это правда, то Лиман попадает в очень плохую ситуацию. А если Лиман упадет, то дорога на Лисичанск и Северодонецк раскрывается», — подытожил Арестович.

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