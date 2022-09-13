Белорусские войска отправят в Нагорный Карабах? 1 13.09.2022, 9:06

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Армения будет просить помощи у ОДКБ из-за боев на границе с Азербайджаном

На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном в Армении созвали Совет безопасности. Во время собрания решили просить помощи у России и ОДКБ.

Об этом сообщает «Арменпресс».

Заседание состоялось ночью 13 сентября и прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Участие в нем также приняли президент Ваагн Хачатурян и глава Национального собрания Ален Симонян.

Члены Совбеза обсудили дальнейшие шаги по ситуации на границе с Азербайджаном.

«Одобрили решение официально обратиться к России с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также к Организации Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН», - пишут журналисты.

Напомним, на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдается обострение ситуации. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

К слову, армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

Беларусь является членом ОДКБ, белорусский военный контингент по просьбе руководства Казахстана участвовал в «миссии ОДКБ» во время революции в стране.

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