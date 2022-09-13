В России открыто «копают» под Путина Николай Сунгуровский, «Новое время»

13.09.2022, 9:15

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Ряд факторов окажет кумулятивный эффект на исход войны.

Замысел приезда Энтони Блинкена в Киев был, наверное, следующий. Сейчас США находятся на этапе увеличения помощи Украине. Одновременно они входят в период выборов. И президенту США Джо Байдену нужно что-то отвечать своим оппонентам. Да, он провозгласил, что помощь Украине будет увеличиваться и в объемах, и в темпах, но оппоненты закидывают Байдену, мол, а готова ли к этому Украина? Одержит ли Украина победу? Возникает очень много вопросов, и понятно, откуда у этих вопросов растут ноги — поставить под сомнение целесообразность такой помощи со стороны США.

Так вот, для того, чтобы урезонить своих оппонентов, Байден от Украины получил ответ. Четкий: Украина сдаваться не собирается. Украина собирается наращивать темпы контрнаступления. Украине для этого нужны определенные объемы вооружений (каких именно — там целый список был представлен).

И министр обороны Алексей Резников, и глава СНБО Алексей Данилов и президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES 9 сентября заявили: вариантов «на 24 февраля» уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Полная деоккупация Украины с Донбассом и Крымом включительно.

Кроме этого, в политическом и техническом отношении идет очень непростой формат Рамштайн. Полагаю, министр обороны Алексей Резников 8 сентября провозгласил там примерно такой же ответ. Если у кого-то из наших европейских партнеров были сомнения на этот счет.

Более того, в рамках этого заседания в Рамштайне и общего процесса предоставления помощи Украине в скором будущем предстоит встреча директоров по вооружению стран НАТО. И вот там этот ответ тоже нужен. То есть, на эту встречу надо с чем-то выходить. Насколько будет готова промышленность европейских партнеров и США и каким образом она должна ориентироваться на помощь Украине, в каких объемах. Пойдет ли Украина до конца или не пойдет? До каких пор она готова идти? Вот этот ответ получен.

Ну и в рамках более долгосрочных планов, которые строят и ЕС, и НАТО, и США по оказанию долгосрочной помощи Украине вот этот ответ тоже очень важен. Если у кого-то были сомнения насчет Украины (и небезосновательно, учитывая историческую предрасположенность Украины менять свои решения), то на данном этапе это решение меняться не будет.

И наши западные партнеры на этот счет получили четкий ответ. Я думаю, что отсчет ленд-лиза уже пойдет не от 9 мая (когда был утвержден соответствующий закон), а именно с даты такого ответа. После этого никакие отговорки на тему того, что, мол, у нас есть сомнения по поводу решимости Украины, приниматься уже не будет.

Вот в этом я вижу основную роль приезда Блинкена в Киев 8 сентября. И Алексей Резников, и президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES 9 сентября заявили: Вариантов «на 24 февраля» уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Полная деоккупация Украины с Донбассом и Крымом включительно. То есть, Блинкен получил исчерпывающий и четкий ответ.

В этом контексте статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Михаила Забродского носит скорее мобилизационный характер — как для украинского общества, так и для наших западных партнеров. Ведь нашим противником является не кто-нибудь, а РФ. Правда, не вторая армия мира, но все же страна с достаточно сильной экономикой и большим количеством населения, которое можно использовать как пушечное мясо.

Вот поэтому в статье были выставлены горизонты — с переходом войны на 2023 год. В материале дается оценка соотношения чисто военных потенциалов, а не прогноз развития динамики войны. В статье не учтен политический аспект — деструктивные процессы в самой РФ. А они могут повлиять на ход вообще всех военных действий. Думаю, надо ждать сюрпризов из самой России. Там уже идут процессы и внутри верхушки, и всего российского общества — грубо говоря, уже почти открытый подкоп под Путина. Как это все вместе оформится и какой кумулятивный эффект окажет на исход и динамику войны? Вот это мы скоро увидим.

Николай Сунгуровский, «Новое время»

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