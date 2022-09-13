В Беларуси вводятся лицензии на импорт ДВП и ДСП из Евросоюза 13.09.2022, 9:18

Постановление будет действовать на протяжении шести месяцев.

В Беларуси вводится временное ограничение импорта некоторых пиломатериалов из ЕС — на ввоз ДВП и ДСП придется получать лицензии. Об этом говорится в постановлении № 599 Совмина от 9 сентября, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 13 сентября.

Под ограничения попадает импорт древесностружечных (ДСП) и древесноволокнистых плит (ДВП), которые ввозятся из стран Евросоюза. Он будет осуществляться по разовым лицензиям, которые будет выдавать МАРТ по согласованию с «Беллесбумпромом».

Для получения такой лицензии необходимо обратиться в концерн и среди прочего представить документ о происхождении товара.

Постановление вступает в силу через 10 дней и будет действовать на протяжении шести месяцев.

Напомним, сама Беларусь является экспортером пиломатериалов. В январе-марте 2022 года страна наторговала ДСП на 101,5 млн долларов (против 82,1 млн в первом квартале 2021-го) и продала ДВП почти на 75 млн долларов, что на 22,2% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Однако уже весной Беларусь лишилась международных «лесных» сертификатов, а Евросоюз полностью запретил экспорт белорусской древесины и изделий из нее, а также древесного угля.

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