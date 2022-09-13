В Украину поступила израильская система противодействия беспилотникам 1 13.09.2022, 9:24

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Передовое вооружение прибыло через Польшу.

Удачное контрнаступление ВСУ сразу на нескольких направлениях фронта во многом зависит от стабильности и объема военной помощи со стороны стран-союзников. Несмотря на категоричную позицию израильского правительства, ранее отказавшегося поставлять Киеву какое-либо оружие из-за «деликатных отношений» с Кремлем, местная компания предоставила Украине передовые системы противодействия беспилотникам, продав их Польше. Такую информацию сообщает издание Times of Israel.

По информации источника, неназванный израильский подрядчик продает новые системы противодействия дронам Польши, которая затем передает их украинской стороне. Таким образом, компания обходит запрет правительства на продажу оружия Киеву.

Представители фирмы сообщили израильскому Министерству обороны, что не знали о посреднической роли Варшавы, которая помогает Украине, но действительно ли это правда — пока неизвестно.

Источники в оборонной промышленности Израиля уточнили, что вышеупомянутые системы борьбы с дронами, которые могут перехватывать и выводить из строя беспилотные летательные аппараты, классифицируются как «передовая технология обороны» и поэтому не одобрены для продажи Украине. Однако израильское правительство, похоже, не намерено аннулировать соглашение.

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