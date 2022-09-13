Минчанина уволили с работы — а он дерзко отомстил начальству 7 13.09.2022, 9:35

9,402

С компьютеров экс-коллег пропали все данные.

В Минске огласили приговор 27-летнему жителю столицы, которого обвиняли в несанкционированном доступе к компьютерной информации и ее уничтожении, пишет агентство «Минск-Новости».

В декабре прошлого года минчанина уволили с работы. Спустя полтора месяца, зная логины и пароли, он неоднократно авторизовался в учетных записях экс-коллег, которые сам когда-то им создавал, и получал доступ к программе мониторинга автотранспорта, закрепленной за предприятием. Там он удалял датчики, которые отображали уровень топлива в автомобилях, его расход, обороты двигателя и другую информацию. В результате компании причинен материальный ущерб, выразившийся в обслуживании компьютерной программы и дополнительных выплатах сотрудникам за проведение вручную замеров количества топлива в баках автомобилей в связи с отключением системы.

Через некоторое время руководство фирмы обратилось в милицию. Вскоре злоумышленника вычислили, в отношение него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям УК. Свою вину он признал частично.

— Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, официально трудоустроен, — рассказала старший помощник прокурора Фрунзенского района Оксана Дудко, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ч. 1 и ч. 2 ст. 350 УК (Уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации) и окончательно назначил наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин (3 200 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».